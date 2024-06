PM que matou Lázaro é contratado por Pablo Marçal como segurança

O empresário e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) decidiu aumentar a equipe de segurança após receber ameaças de morte. Em um vídeo em suas redes sociais, o treinador disse que contratou o tenente-coronel Edson Melo, conhecido em todo o país por liderar a equipe da Polícia de Goiás Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) durante a caçada do assassino serial Lázaro Barbosa.

No Reels, Marçal destaca que durante toda a campanha à prefeitura de São Paulo, o oficial tirou licença da polícia goiana para garantir sua segurança. O empresário enfatizou que aqueles que estão atrás dele são um dos policiais que planejaram o assassinato do bandido Lázaro, que durou 20 dias e terminou com sua morte após uma intensa troca de tiros.

“É um grande amigo que pegou licença da polícia e hoje tá aqui comigo”, disse Marçal no final do vídeo no Instagram, enfatizando que ele não se deixará intimidar por possíveis ameaças. “Agora é para valer, quem estava com dúvidas, quem quer me amaçar, quem quer me parar, pode entrar na fila que a gente não vai retroceder”, garantiu.