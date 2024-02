PM prende 235 no Rio desde sexta-feira (9)

Segundo os agentes, o homem trabalhava como vendedor ambulante quando foi identificado e preso

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu 235 pessoas e apreendeu 36 adolescentes desde sexta-feira (9). Destes, 30 foram presos por terem mandados de prisão em aberto.

Dois suspeitos foram presos por meio de câmeras de reconhecimento facial. A primeira prisão com ajuda do sistema de videomonitoramento no Carnaval carioca foi feita neste domingo (11) na avenida Presidente Vargas, no centro. Segundo os agentes, o homem trabalhava como vendedor ambulante quando foi identificado e preso.

Outro caso ocorreu na zona sul da cidade. As câmeras identificaram um homem que era procurado por roubo em Copacabana.

Os equipamentos começaram a ser usados no Réveillon desse ano. Desde então, 11 pessoas foram presas.

O policiamento está reforçado com pontos de revista no caminho dos blocos no Rio, como estações do metrô.

Nessas revistas, foram apreendidos mais de 180 objetos perfurocortantes, como facas, estiletes e tesouras.

Desde sexta, a polícia também apreendeu cinco fuzis em ações feitas em Botafogo, na zona sul, e em São Gonçalo, na região metropolitana. Os PMs também recolheram outras 12 armas de fogo e dez armas falsas.