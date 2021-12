PF prevê dificuldades para cobrar passaporte vacinal se não for adotado padrão internacional

O órgão se manifestou para subsidiar a resposta de Bolsonaro ao STF sobre as medidas tomadas para controlar a entrada de visitantes

Camila Mattoso

São Paulo, SP

Polícia Federal prevê dificuldades nas fronteiras e aeroportos do país caso não seja adotado um padrão internacional para apresentação do comprovante de vacina contra Covid-19 aos turistas que chegam ao Brasil.

O órgão se manifestou para subsidiar a resposta de Jair Bolsonaro ao STF sobre as medidas tomadas para controlar a entrada de visitantes com a nova variante do coronavírus. A PF afirma que há possibilidade de que sejam “exibidos documentos de toda a ordem em idiomas distintos”.

“Prevê-se dificuldade das atividades da autoridade sanitária na área de controle de entrada no Brasil, o que poderá gerar reflexos negativos para as atividades da PF, que avalia os demais requisitos de ingresso no país”, afirma o documento, assinado pelo delegado André Furquim.

Neste sábado, o ministro Luís Roberto Barroso determinou que o governo deve exigir comprovante de imunização para entrada de viajantes no Brasil. Após a decisão, a Casa Civil informou que uma norma será editada sobre o tema “o mais rápido possível”.