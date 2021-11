PF prende servidores do INSS acusados de fraudes

Corporação investiga fraudes em benefícios de aposentadoria por idade rural

A Polícia Federal prende, nesta terça-feira (9), 39 pessoas suspeitas de envolvimento em fraude a benefícios de aposentadoria no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação foi batizada de Operação Bússola.

Das 39 pessoas com mandado de prisão contra si, oito são servidores do INSS; 17 são advogados; e 14 são intermediários que viviam no Piauí e no Maranhão. São cumpridas ainda 57 ordens de busca e apreensão. As cidades onde os agentes da PF cumprem os mandados são:

Demerval Lobão/PI;

Luzilândia/PI;

Santo Antônio dos Milagres/PI;

Teresina/PI;

Anapurus/MA;

Caxias/MA;

Codó/MA;

Timon/MA;

Parnarama/MA;

Presidente Dutra/MA;

São João do Sóter/MA

De acordo com as investigações, o grupo usava documentos públicos falsos para fraudar aposentadorias concedidas por idade rural. Agentes identificaram 1.975 benefícios deste tipo com indícios de irregularidades. O caso culminou em um prejuízo de R$ 55,8 milhões.

As investigações começaram no ano passado. O nome “Operação Bússola” é uma alusão ao direcionamento indevido dos requerimentos de benefícios protocolados pelos advogados/intermediários aos servidores concessores do grupo criminoso.