PF prende passageiros por tráfico no Aeroporto Internacional de São Paulo

Os presos estavam transportando metanfetamina líquida e THC e serão apresentados à Justiça Federal

A Polícia Federal (PF) prendeu, entre a sexta-feira (2) e a madrugada desta segunda-feira (5), três passageiros que desembarcaram de voos do México e Amazonas, no Aeroporto Internacional de São Paulo, transportando drogas nas bagagens.

As prisões foram resultado das ações realizadas pela Receita e FAB (no âmbito da GLO). Na sexta-feira, servidores da Receita Federal, que fiscalizavam os passageiros junto aos canais alfandegários, selecionaram para inspeção um homem, nacional do México, que desembarcou de voo proveniente de seu país natal.

Ao analisarem as imagens do aparelho de raio-x, perceberam que havia diversos frascos no interior de sua mala e, após testar o líquido, contido nos frascos, com o uso de reagente químico, obtiveram a indicação de que poderia se tratar de droga. O homem foi conduzido à delegacia da PF e preso após os peritos federais confirmarem as suspeitas. O peso bruto do líquido apreendido somou quase 12 Kg.

Em outra ação, esta realizada na madrugada desta segunda-feira, por militares da FAB, com o uso de cães farejadores, foram presos dois irmãos, que desembarcaram de voo proveniente de Manaus/AM, transportando em suas bagagens quase 20 Kg de THC (skunk).