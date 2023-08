PF prende fraudador do INSS na Zona Norte do Rio de Janeiro

O homem foi preso em flagrante e poderá responder pelo crime de estelionato previdenciário, cuja pena pode chegar até cinco anos de reclusão

Na tarde de ontem (24), a Polícia Federal prendeu em flagrante um fraudador do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) pelo crime de estelionato previdenciário em uma agência bancária localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A ação teve início após o Setor de Inteligência do INSS informar que uma pessoa estava tentando movimentar valores depositados em sua conta corrente mediante fraude em benefício do INSS. A partir disso, policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (DELEPREV) foram até a agência e conduziram o preso à Superintendência da PF no Rio de Janeiro. No interrogatório, ele confessou que estava movimentando valores oriundos de pensão por morte fraudulenta, e assim foi dada a voz de prisão em flagrante.

Calcula-se que desde o ano de 2016, quando foi concedido o benefício mediante fraude, mais de R$ 600 mil foram sacados. Sem a prisão em flagrante efetuada hoje, o prejuízo total poderia chegar a R$ 2 milhões, uma vez que o benefício estava registrado no nome de uma menor de idade, que receberia a pensão até os 21 anos.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de estelionato previdenciário, cuja pena pode chegar até cinco anos de reclusão, além de ser aumentada em até um terço, visto que o crime foi cometido em detrimento do INSS.