PF prende 2 em ação contra sequestro de autoridades

São Paulo, 14 – A Polícia Federal cumpriu ontem 16 mandados de busca e apreensão e três ordens de prisão preventiva contra uma célula do PCC que planejava sequestros e atentados contra autoridades, entre elas os presidentes do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Dois alvos foram capturados.

A PF quer coletar provas para verificar qual era o status dos planos dos investigados. A ação – denominada Operação Irrestrita – é um desdobramento da Operação Sequaz que, em março, mirou uma quadrilha ligada a facção paulista que pretendia sequestrar o senador Sergio Moro.

O inquérito foi abastecido com um relatório de inteligência do Ministério Público de São Paulo que aponta que os integrantes da célula “Restrita” da facção tinham em seus celulares as fotos das casas de Pacheco e Lira.

Estadão Conteúdo