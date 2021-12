PF prende 15 suspeitos de tráfico internacional de cocaína

Grupo usava a rota Bolívia-Paraguai-Brasil. Alguns dos membros têm ligação com o PCC, apontam investigações

A Polícia Federal realiza hoje a Operação Manifest. Trata-se de uma ação que visa desarticular um grupo suspeito de tráfico internacional de cocaína.

São cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão, além de bloqueios de imóveis e contas bancárias. Entre os itens apreendidos estão dez aviões usados pelo grupo para transporte da droga. Há ordens sendo cumpridas no Distrito Federal.

O bando usava a rota Bolívia-Paraguai-Brasil para traficar a cocaína. As investigações começaram em dezembro de 2020, quando um avião usado para o tráfico sofreu avarias ao pousar em uma área de plantação do município de Muitos Capões-RS. O grupo escondeu a aeronave durante uma semana para despistar autoridades.

De acordo com a PF, o grupo criminoso é composto por empresários do setor de aviação agrícola, advogados, pilotos e indivíduos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de São Paulo com ramificações em outros estados.

O grupo poderá responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.