PF mira suspeitos de exploração sexual de meninas em área de garimpo ilegal

LEONARDO MARTINS

BRASÍLIA, DF

A Polícia Federal deu início a uma operação na manhã deste sábado (18) para investigar e prender suspeitos de organizar um esquema de exploração sexual de mulheres e adolescentes em áreas de garimpo ilegal em Terra Yanomami, em Roraima.

Na última terça-feira (14), a PF resgatou uma jovem de 15 anos que seria vítima de exploração sexual em garimpos da região. A partir daí, começaram a investigar o esquema;

Os investigadores identificaram pessoas que podem estar envolvidas na logística e operação do envio dessas mulheres e meninas para as áreas ilegais, com objetivo de serem exploradas sexualmente.

Os principais suspeitos de organizarem o esquema são duas irmãs e o marido de uma delas.

Foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e outros quatro de prisão temporária pela Justiça de Roraima.

Segundo a PF, os suspeitos usavam perfis falsos nas redes sociais para oferecer às mulheres trabalho na região do garimpo, inclusive com prostituição, “com promessa de ganhos irreais”.

Caso aceitassem a abordagem criminosa, um motorista as buscava e as levava até uma pista de voo clandestina, para serem transportadas de avião para área do garimpo.

No local, os criminosos cobravam as mulheres pelo custo do transporte -que seria de até R$ 10 mil- querendo gerar uma “dívida” com a organização criminosa.

Na tentativa de quitar essas “dívidas”, segundo a Polícia Federal, as vítimas chegavam a realizar até 15 programas por noite.