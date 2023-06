PF mira grupo neonazista com relação com ataques a escola de Aracruz no ES

O grupo foi identificado a partir de investigação e perícia no celular do adolescente de 16 anos que foi apreendido após ataques a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo

Uma operação da Polícia Federal realizada hoje (2), que cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo e Pernambuco, tem como alvo um grupo neonazista constituído em aplicativos de mensagens. O grupo teria envolvimento com os ataques em duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo. Os ataques aconteceram em novembro do ano passado.

A Polícia Federal identificou que um grupo neonazista compartilhava material com divulgação de tutoriais de assassinato, vídeos de mortes violentas, fabricação de artefatos explosivos, promoção de ódio a minorias e ideais neonazistas em um aplicativo de mensagens;

O grupo foi identificado a partir de investigação e perícia no celular do adolescente de 16 anos que foi apreendido após ataques a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo;

A investigação apontou que o conteúdo compartilhado no grupo pode ter induzido o adolescente a cometer os assassinatos em massa, uma vez que o material de conteúdo extremista encontrado no celular do suspeito foi baixado diretamente do grupo no aplicativo;

A Polícia Federal ainda destacou “baixa cooperação da empresa do aplicativo de mensagens em fornecer os dados necessários para a identificação dos participantes do grupo”;

Apesar das dificuldades, dois integrantes do grupo foram identificados pela PF e são investigados pelos crimes de corrupção de menores e de homicídio qualificado;

No grupo eram compartilhados conteúdos de intolerância a raça, cor, religião, material antissemita e de extremismo violento. As evidências encontradas no aplicativo configuram o crime de terrorismo;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos nas cidades de São Paulo (SP) e Petrolina (PE). Se somadas, as penas máximas dos crimes investigados podem chegar a 72 anos de prisão.