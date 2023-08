PF investiga possível fraude na área da saúde em Roraima

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Boa Vista,, além do bloqueio de 9,5 milhões de reais nas contas dos investigados

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (1) a Operação Esculápio, para apurar a existência de uma organização criminosa que seria responsável por fraudar licitações na área da saúde e induzir os pacientes a realizar procedimentos odontológicos em uma clínica particular, tudo custeado pelo Estado, mesmo havendo materiais para realizá-los no Hospital Geral de Roraima.

As investigações sugerem que houve direcionamento do resultado de um pregão eletrônico promovido pela Secretaria de Saúde de Roraima para o fornecimento de materiais odontológicos ao hospital. Os materiais foram orçados com valores mais elevados que os da tabela de preços do SUS. Em alguns casos, a contratação chegou a ser 1.000% mais onerosa que o preço médio indicado na tabela oficial.

Há indícios também de que os pacientes do Hospital Geral de Roraima seriam informados pelos odontólogos de que não havia condições de realizar algumas cirurgias por falta de material. Os odontólogos, com vínculo tanto no hospital quanto em uma clínica particular, orientariam tais pacientes a procurar o Poder Judiciário para que o Estado custeasse os procedimentos em uma clínica, que pertencia ao grupo criminoso. A Operação Esculápio investiga empresários e odontólogos associados ao hospital.

Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, expedidos pela Vara de Entorpecentes e Organização Criminosa, além do bloqueio de aproximadamente 9,5 milhões de reais nas contas dos investigados, para ressarcir o dano moral ocasionado à sociedade de Roraima.