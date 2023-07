PF investiga hacker que invadiu sites do Governo Federal

Dentre as instituições privadas que o o suspeito teria invadido estão bancos e empresas de telefonia, tanto no Brasil quanto no exterior

A conduta de um hacker que invadiu sites do Governo Federal e de instituições privadas, é investigada pela Polícia Federal que deflagrou nesta quinta-feira (27), a Operação Coringa, e cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços em São Paulo.

Dentre as instituições privadas que o o suspeito teria invadido estão bancos e empresas de telefonia, tanto no Brasil quanto no exterior. Os acessos indevidos, que se davam por meio de programas maliciosos, eram anunciados e vendidos em fóruns hospedados na DarkWeb. Os pagamentos tinham que ser feitos por meio de criptomoedas e com a intermediação de um garantidor.

A operação foi realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e contou com a colaboração internacional dos Estados Unidos, em razão do investigado ter também invadido sistemas do governo e de empresas americanas.

De acordo com a PF, o investigado será indiciado no crime de invasão de dispositivo informático e no de receptação. Além disso, o criminoso continua a ser investigado pela possível prática dos crimes de organização criminosa.