PF investiga grupo de falsificação de diplomas universitários

A operação Diploma do Crime desarticula esquema que utilizou de carimbos e assinaturas do Reitor, bem como do Diretor da Universidade Federal de Pernambuco

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (23) a Operação “Diploma do Crime”, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no município de Porto Nacional, em Tocantins. A investigação da 4º Vara Federal apura atuação de indivíduo que teria recebido grande soma de valores em um esquema criminoso de falsificação de diplomas, de assinaturas e carimbos de Universidade Federal.

De acordo com a investigação, uma pessoa tentar revalidar seu diploma, através do método simplificado, perante o Conselho Regional de Medicina do Tocantins. Com a ajuda de terceiros, apresentou documento de revalidação que teria sido emitido pela Universidade Federal de Pernambuco.

O suspeito que promoveu a falsificação utilizou-se de carimbos e assinaturas do Reitor, bem como do Diretor da Universidade Federal de Pernambuco, que não foram reconhecidos pela instituição de ensino. A investigação desvendou o esquema criminoso e agora busca o possível envolvimento de outros fraudadores, bem como a verificação da prática de outras fraudes.

Os envolvidos podem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de falsificação de documento público (art. 297, do Código Penal), uso de documento falso (art. 304, do Código Penal) e estelionato (art. 171, do Código Penal), com penas que somadas podem ultrapassar 15 anos de reclusão.

Destaca-se que em razão da Pandemia causada pela COVID- 19, foi adotada logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPI´s a todos os envolvidos, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas e investigados.