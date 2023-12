PF investiga grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro no RJ

No cumprimento da operação, policiais federais realizaram mandados de busca e apreensão na residência do investigado

Na manhã de quarta-feira (6), a Polícia Federal (PF) iniciou a Operação Loris com o objetivo de combater crimes financeiros e de lavagem de dinheiro no estado do Rio de Janeiro.

A investigação concentra-se na atuação de um grupo econômico que ganhou destaque no cenário carioca ao emitir debêntures, oferecidas publicamente sem a devida autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), resultando na captação de centenas de milhões de reais.

Além disso, a organização criminosa patrocinou eventos, museus, atletas e adquiriu um teatro localizado em uma área nobre do Rio de Janeiro, com o objetivo de promover a visibilidade do grupo.

No cumprimento da operação, policiais federais realizaram mandados de busca e apreensão na residência do investigado, cujos bens foram igualmente alvo de ordem de sequestro emitida pela 8ª Vara Federal Criminal (RJ).