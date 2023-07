PF intensifica combate ao abuso sexual infantojuvenil

A PF, além de realizar operações combatendo essa modalidade criminosa, coordena a Força-Tarefa de Identificação de Vítimas

Nos primeiros meses de 2023, a Polícia Federal intensificou as ações voltadas à repressão de crimes de abuso sexual infantojuvenil. Até então, já foram realizadas 330 operações, que resultaram em 176 prisões e no cumprimento de 345 mandados de busca e apreensão.

O combate aos crimes cibernéticos, incluindo os relativos ao abuso sexual infantil, é uma prioridade da Polícia Federal, em linha com as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A temática ganhou relevância e estrutura dentro da corporação com a criação da Diretora de Combate a Crimes Cibernéticos (DICBER/PF) no início do ano.

A PF, além de realizar operações combatendo essa modalidade criminosa, coordena a Força-Tarefa de Identificação de Vítimas, composta por policiais federais e civis especializados em identificar vítimas a partir de imagens e vídeos, com a finalidade de resgatá-las, bem como identificar e prender seus agressores. De janeiro a junho de 2023, 56 vítimas foram identificadas em situação de exploração sexual.

Além disso, a Polícia Federal trabalha em parceria com agências nacionais e internacionais, como as polícias civis brasileiras e a Interpol e Europol. Essa colaboração permite o compartilhamento de informações e o estabelecimento de estratégias conjuntas, em que é possível rastrear as origens do material, identificar as rotas de distribuição e prender os envolvidos em diferentes países.