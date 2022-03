PF flagra passageiro tentando embarcar com 2kg de cocaína escondidos em edredons

O passageiro aguardava na fila de check-in quando foi abordado e entrevistado por policiais federais

A Polícia Federal prendeu na madrugada desta quinta-feira, 3, um passageiro de 63 anos que tentava embarcar com cocaína escondida em edredons no Aeroporto de Guarulhos. Nacional da Namíbia, o homem pretendia pegar um voo para Addis Ababa, na Etiópia, tendo como destino final a cidade de Pointe-Noire, no Congo.

O passageiro aguardava na fila de check-in quando foi abordado e entrevistado por policiais federais. Os agentes consideraram que o homem ‘expressou muito nervosismo diante de simples perguntas’ e então o conduziram a uma sala reservada para uma busca pessoal e revista das bagagens.

Em cada uma das malas que o passageiro carregava, os policiais encontraram um edredom com peso ‘desproporcional’ e forte cheiro químico. Dentro deles foram encontrados 10 volumes de droga, totalizando dois quilos de cocaína.

O homem então recebeu voz de prisão por tráfico internacional de drogas e, segundo à PF, será conduzido à Justiça Federal.

Estadão Conteúdo