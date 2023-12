PF faz operação contra venda de vinhos contrabandeados no Rio

Segundo a PF, os vinhos comercializados no esquema entravam no Brasil de forma irregular, sem o controle do Ministério da Agricultura

Na manhã desta quarta-feira (20), policiais federais, em conjunto com a Receita Federal, deflagraram uma operação para desarticular um esquema de venda de vinhos contrabandeados no norte do estado do Rio de Janeiro. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes.

Os mandados estão sendo cumpridos em endereços residenciais e comerciais na cidade de Macaé, a cerca de 200 quilômetros da capital.

Segundo a Polícia Federal, os vinhos comercializados no esquema entravam no Brasil de forma irregular, sem o controle do Ministério da Agricultura, e eram vendidos, em média, pela metade do preço daquele ofertado no mercado.

Os suspeitos serão investigados pelos crimes de contrabando e também por associação criminosa.