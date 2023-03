PF encontra R$ 1,5 milhão em malas durante operação em MG e prende suspeito

Traficante suspeito de envolvimento foi preso em SP De acordo com a PF (Polícia Federal), o valor é oriundo de ganhos com o tráfico de drogas

A apreensão ocorreu em Uberaba (MG), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, na Região do Triângulo Mineiro.



O homem usava empresas registradas em seu nome para justificar os valores levantados com a compra e venda de cocaína. Ele estava foragido desde março de 2022.



O homem responderá pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, além de lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 38 anos de reclusão.



Durante a operação, a PF também apreendeu carros, armas e celulares. Cerca de 17 pessoas ainda são procuradas.



A operação foi deflagrada no fim de 2022. A investigação teve início com a apreensão de 148 kg de cocaína em Uberaba, em março do ano passado, quando foi descoberto esquema de tráfico da droga originária da Bolívia, internalizada pela fronteira em Corumbá (MS) e destinada a São Paulo e Minas Gerais.