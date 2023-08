PF encontra meia tonelada de droga em Roraima

Os policiais surpreenderam os cinco suspeitos que estavam descarregando meia tonelada de drogas de um veículo

Na tarde de ontem (16), a Polícia Federal, com apoio da Força Integrada e Combate ao Crime Organizado (FICCO), prendeu três colombianos e dois brasileiros por tráfico de drogas no município de Rorainópolis, em Roraima.

A partir da investigação, a PF identificou que um grande carregamento de drogas estaria sendo transportadas do Amazonas para Roraima através de rios. No estado, a droga seria reembalada e embarcada em carretas e enviadas para estados do sul e sudeste do país.

No início da manhã, os policiais surpreenderam os cinco suspeitos que estavam descarregando meia tonelada de drogas de um veículo.

Na sequência, localizaram o restante do grupo. Para chegar ao local da suspeita, os policiais desceram um rio em uma embarcação até um acampamento, onde foram recebidos a tiros pelos traficantes. Eles conseguiram fugir, mas deixaram para trás mais de meia tonelada de cocaína e skunk, dois fuzis AK-47, duas espingardas, um riffle e uma pistola 9mm, além de grande quantidade de munição.

Os suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça, e as investigações continuam.