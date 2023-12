PF e SENAD destroem cerca 3.800 toneladas de maconha

Grande parte da maconha produzida no Paraguai segue para o Brasil, destinando-se, principalmente, às principais facções criminosas do país

Acabou hoje (8) mais uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (SENAD), com o objetivo de erradicar o plantio ilícito da maconha em áreas de reservas ambientais de Canindeyu, região do país vizinho que faz fronteira com o Paraná e o Mato Grosso do Sul.

Com a ação, o total erradicado no ano de 2023 foi de 3.879 toneladas da droga, interrompendo a circulação na região. Além disso, foram destruídos 430 acampamentos utilizados como centros de operações pelos traficantes e organizações criminosas associadas.

Inviabilizando o cultivo ilegal da maconha, evita-se que uma grande e articulada cadeia criminosa entre em atuação, incluindo delitos ambientais e capitalização de facções criminosas que atuam no tráfico de armas e de outros tipos de drogas.

