PF e CGU investigam desvio de recursos da Saúde no RS

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizam hoje (31/8) uma operação de combate a desvios de recursos públicos da área da Saúde no Rio Grande do Sul. A ação foi batizada de Operação Tomentella.

Policiais federais e servidores da CGU cumpriram dez mandados de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Porto Alegre, Taquara, Pelotas e Santa Vitória do Palmar.

A investigação teve início no final do ano de 2018 e apura a contratação pelo município de Taquara de associação civil que administrou o Hospital Bom Jesus durante os anos de 2016 a 2017. Os recursos públicos federais repassados no período à associação civil foram de, aproximadamente, 16 milhões de reais, além de verbas estaduais e municipais.

A investigação aponta que o grupo teria utilizado parte desses valores para pagar despesas não autorizadas em proveito próprio e em favor de outras empresas a título de taxa de administração e consultoria. A mesma associação foi investigada na Operação Camilo, deflagrada em 2020 pela Polícia Federal.

Os crimes investigados na Operação Tomentella são apropriação ou desvio de bens ou rendas públicas, dispensa ou inexigência irregulares de licitação, organização criminosa, peculato, corrupção passiva e corrupção ativa.