PF e CGU desarticulam esquema de fraudes licitatórias

Quatro empresas foram responsáveis pelo prejuízo potencial de mais de R$ 53 milhões aos cofres públicos no período de 2016 a 2019

Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Federal deflagrou, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), a operação Carro-Chefe, que visa desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes licitatórias, superfaturamentos contratuais e lavagem de dinheiro em prejuízo de municípios maranhenses e de mais três estados.

De acordo com as investigações, quatro empresas interrelacionadas foram responsáveis pelo prejuízo potencial de mais de R$ 53 milhões aos cofres públicos no período de 2016 a 2019, em razão de contratações fraudulentas para o fornecimento de veículos automotores.

As fraudes e superfaturamentos contratuais variavam desde o fornecimento de veículos registrados em nome de terceiros até a ausência de fornecimento do objeto contratado, a exemplo da comercialização de veículos com chassis inexistentes ou duplicados.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, em Santa Inês-MA, Santa Luzia-MA e Pindaré-MA.

Se confirmadas as suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação, superfaturamento contratual, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.