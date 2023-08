PF desmantela esquema fraudulento de desvio de recursos na área da Saúde

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba-PR, Prudentópolis-PR e Biguaçu-SC

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram hoje (17) uma operação destinada a desmantelar organização criminosa responsável por desvios de recursos públicos da área da saúde, em diversos municípios localizados nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

O ponto de partida para o inquérito foi uma Representação Fiscal para Fins Penais da Receita Federal trazendo à luz atividades suspeitas de institutos alvos dessa operação.

Foram criadas duas entidades do terceiro setor e de uma rede de empresas de fachada, criadas em nome de laranjas. Fazendo uso de tal estrutura, simularam diversos contratos, cuja prestação de serviços era inexistente, visando desviar mais de vinte e cinco milhões de reais, no período de 2014 a 2019, recebidos mediante termos de parceria com municípios brasileiros

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba-PR, Prudentópolis-PR e Biguaçu-SC. Ao todo, o prejuízo estimado atinge a cifra de quase R$ 290 milhões. Os valores desviados não se limitaram apenas a transações financeiras, incluindo, também, a aquisição de imóveis, veículos, pagamentos de despesas pessoais e transferências diretas para contas de investigados e parentes.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de falsidade ideológica, corrupção passiva, sonegação de contribuição previdenciária, crimes tributários, lavagem de dinheiro e organização criminosa e, caso condenados, poderão ter aplicação de penas superiores a 45 anos de reclusão.