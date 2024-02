PF desarticula quadrilha que faturou R$ 50 milhões com fazendas de maconha

A Justiça expediu sete mandados de prisão e 20 de busca e apreensão

Nesta quarta-feira (21), a Polícia Federal (PF), com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público da Bahia (MPBA), deflagrou a Operação Kariri, focada na investigação de uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As investigações revelaram que uma família deslocou suas atividades ilícitas para a cidade de Feira de Santana (BA), após iniciar um empreendimento de cultivo ilegal de maconha em Pernambuco.

O início das investigações aconteceu em 2019, quando as equipes envolvidas na operação realizaram três flagrantes significativos. Durante essas ações, mais de uma tonelada da droga foi apreendida, além da erradicação de plantações ilegais de maconha. Esses eventos permitiram aos investigadores identificar o responsável pela organização criminosa e todo o esquema de lavagem de dinheiro associado.

A Justiça expediu sete mandados de prisão e 20 de busca e apreensão, juntamente com ordens de bloqueio de contas bancárias e bens que somam aproximadamente R$ 50 milhões. Entre os bens bloqueados, estão seis imóveis de alto padrão e cinco fazendas localizadas na Bahia e em Pernambuco.

Cerca de 100 policiais estão envolvidos no cumprimento dessas ordens judiciais, que abrangem diversas cidades, como Feira de Santana, Salvador, América Dourada, Morpará, Ibititá, Muquém do São Francisco (todas na Bahia), além de Brasília (DF), Ibimirim (PE) e São Paulo (SP).