PF desarticula grupo criminoso suspeito de tráfico de armas e lavagem de dinheiro em SC

Cerca de 150 policiais estão cumprindo 28 mandados de busca e apreensão, além de 15 mandados de prisão no estado de Santa Catarina

A Polícia Federal desarticulou na manhã desta terça-feira (18), uma organização criminosa de Santa Catarina, voltada à prática dos crimes de tráfico de armas, de drogas e de lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de sequestro de imóveis, 36 mandados de sequestro de veículos e embarcações que juntos ultrapassam a quantia de R$ 37 milhões, além do bloqueio de contas bancárias de 32 pessoas físicas e jurídicas investigadas com valores ainda a serem apurados.

Segundo as investigações, há envolvimento da organização criminosa nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da comarca de Balneário Piçarras/SC.

A operação teve início após diversas apreensões de armas em rodovias do país, dentre elas a apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de 35 pistolas e seis fuzis, em novembro de 2021. Também houve a apreensão de 700kg de cocaína, 350kg de maconha e 45kg de crack.

Durante as investigações, a PF identificou ação criminosa de lavagem de dinheiro por meio da compra de imóveis de alto padrão, automóveis de luxo e ocultação de patrimônio em nome de interposta pessoa.