PF desarticula grupo acusado de lavagem de dinheiro do tráfico

49 mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos por 250 policiais em 10 unidades federativas

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Federal deflagrou a operação Match Point, buscando acabar com uma organizaçaõ criminosa que, segundo os investigadores, seria especializada em lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

250 policiais estão cumprindo 49 mandados de busca e apreensão e 33 mandados de prisão preventiva em 10 unidades federativas. Além disso, contas bancárias de 43 pessoas físicas já foram bloqueadas e 57 imóveis retidos, assim como diversos veículos e embarcações. A estimativa é de que os valores desses bens sequestrados superem os R$ 150 milhões.

Dos 33 mandados de prisão preventiva, 11 estão sendo cumpridos em São Paulo; sete em Santa Catarina; seis no Rio de Janeiro; cinco em Minas Gerais; três na Bahia e um no Ceará.

Já os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em nove estados: dez em Santa Catarina; 13 em São Paulo; 12 no Rio de Janeiro; seis em Minas Gerais; três na Bahia; dois no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, em Pernambuco e Goiás estão sendo cumpridos um mandado, em cada

“A organização criminosa se subdividia em duas grandes células, com ramificações em várias cidades do país, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte”, detalhou a PF, em nota.

Nas primeiras horas da operação, sete pessoas foram presas em flagrante. Cerca de 65 quilos de cocaína e 225 quilos de skunk foram apreendidos. As ações contam com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Santa Catarina.

A operação Match Point contou com a cooperação da Interpol e da Europol, uma vez que, entre os líderes da organização criminosa “há um cidadão islandês residente no Brasil, já anteriormente investigado pela Polícia Federal e pela polícia da Islândia”, informou a PF.

Dentre os crimes apurados, estão a lavagem e ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico. As penas cumuladas desses crimes podem chegar a mais de 40 anos de prisão.