PF cumpre mandados para apurar de desvio de medicamentos

Os homens eram contratados de uma empresa terceirizada que era responsável por separar e distribuir os medicamentos em Macapá

Na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Federal deflagrou, no Amapá, a Operação Hipertrofia, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na capital do estado. Os indivíduos foram identificados como prestadores de serviço e funcionários contratados que estariam subtraindo medicamentos do Departamento de Assistência Farmacêutica de Macapá (DAFA).

Os homens eram contratados de uma empresa terceirizada que era responsável por separar e distribuir os medicamentos no Estado.

A PF recebeu a denúncia de que após a entrada de um novo funcionário no local, que trabalhava como motorista, medicamentos começaram a ser desviados, possivelmente quando ocorria a separação dos materiais que iam para as UPAs e para as UBSs.

Há indícios de que os tudo que era subtraído era era guardado em seu carro particular e em uma casa alugada.

Os materiais desviados consistiam em medicamentos, máscaras, luvas e até teste rápido de covid-19, e eram repassados para terceiros compradores, que revendiam para farmácias e clínicas particulares. Tudo indica que a prática ocorreu entre os anos de 2020 a 2021, no auge da pandemia.

Um dos investigados possui ligação com uma mulher que já foi alvo da Operação Anestesia, que também investigou a prática ilícita de desvio de medicamentos. O esquema ainda contava com a ajuda de dois funcionários que trabalhavam dentro do depósito.

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e associação criminosa. Em caso de condenação, a soma das penas pode chegar até 15 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na casa de um dos investigados a PF encontrou centenas de medicamentos, testes de covid e insumos farmacêuticos.