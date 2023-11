PF combate o desmatamento ilegal em Rondônia

Os danos ambientais referentes às toras de madeira extraídas foram estimados em aproximadamente R$ 22,5 mil, segundo exame pericial dos valores correspondentes

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14) a segunda fase da Operação Brasil Mais, para reprimir a extração ilegal de madeiras de Terras Indígenas no Distrito de Araras, município de Nova Mamoré-RO.

As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em seis endereços de Nova Mamoré-RO, com o apoio de profissionais do Ibama. Foram apreendidos celulares, rádios amadores e 26 cheques, com valor aproximado de R$ 640 mil.

A deflagração da fase II tem como objetivo o aprofundamento das investigações e a obtenção de novos elementos de prova sobre a prática de desmatamento ilegal nas terras indígenas Igarapé Lage, Ribeirão e Karipuna, bem como o estabelecimento de vínculos entre pessoas e empresas que possam estar envolvidas no delito. A primeira fase da operação ocorreu em agosto de 2021.

De acordo com a investigação, um grupo criminoso extraia madeira ilegalmente no interior das terras indígenas durante o período noturno e encaminhava ao pátio de três madeireiras locais.

Por meio da obtenção de imagens via satélite, drones e sobrevoo de helicóptero, as áreas de desmatamento foram efetivamente confirmadas. Através de exames realizados por peritos ambientais da Polícia Federal, constatou-se que a extração ilegal de madeira inclui espécies nativas ameaçadas de extinção.

Os danos ambientais referentes às toras de madeira extraídas foram estimados em aproximadamente R$ 22,5 mil, segundo exame pericial dos valores correspondentes.