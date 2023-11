PF combate fraudes em empréstimos consignados

Os investigados devem responder pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, estelionato qualificado, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de capitais.

A Polícia Federal cumpriu hoje (7) sete mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa especializada em empréstimos consignados fraudulentos em nome de servidores públicos.

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) comubnicou que mais de 100 servidores públicos tiveram suas contas pessoas acessadas de forma indevida, com empréstimos contraídos sem a ciência deles. Inclusive, muitos só ficaram sabendo da fraude quando receberam o salário com um valor menor do que o usual.

A investigação da PF contou com a colaboração da UFSC para identificar a organização criminosa responsável por tais condutas. Os autores estavam realizando golpes semelhantes com funcionários de outras instituições, como Auditores do Trabalho e médicos da UNIFESP.

Para dificultar a investigação, os criminosos usavam o dinheiro em empresas de fachada e para comprar criptomoedas, veículos e imóveis de luxo. Eles irão responder pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, estelionato qualificado, uso de documento falso, organização criminosa e lavagem de capitais.