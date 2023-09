PF combate fraude em financiamentos imobiliários

As investigações já identificaram 21 contratos de financiamento imobiliário com indicativos de fraude na região do Distrito Federal

A Polícia Federal deflagra nesta quarta (20/09) a operação Casa Imprópria. A investigação foi iniciada em junho de 2023 a partir de comunicação da Caixa Econômica Federal que indicava a existência de um grupo criminoso no Distrito Federal com atuação na fraude em contratos de financiamento imobiliário. As investigações já identificaram 21 contratos de financiamento imobiliário com indicativos de fraude na região do Distrito Federal, que geraram um prejuízo superior à 7 milhões à Caixa.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos líderes da organização criminosa no Distrito Federal. Também foi decretado o bloqueio de bens dos investigados e estão sendo executadas medidas cautelares diversas da prisão em relação aos investigados, que deverão usar monitoramento eletrônico e estão proibidos de atuar como intermediários/corretores de imóveis.

A organização criminosa se utilizava da figura do “correspondente bancário” para criar processos de financiamento imobiliário fraudulentos, mediante a falsificação de documentação dos imóveis para a obtenção dos valores, assim como documentos falsos que comprovassem a renda dos proponentes. Ao ser creditado o valor do financiamento em conta dos vendedores, este valor era transferido para integrantes do grupo criminoso.

A investigação segue em relação ao envolvimento dos compradores e vendedores dos imóveis no esquema criminoso, bem como quanto a existência de outros contratos fraudados pela organização.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado contra a Caixa, fraude em financiamento, falsificação de documento público, uso de documento falso e por integrar organização criminosa, sem prejuízo de outros crimes que possam ser identificados no decurso da operação.