PF combate financiadores de garimpo ilegal em Roraima

De acordo com o inquérito policial, uma rede de exploração de ouro da Terra Indígena Yanomami que fazia lavagem de dinheiro foi identificada

Na manhã desta segunda-feira (10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Frutos do Ouro, com o objetivo de investigar um grupo que estaria relacionado à apreensão de mais de 5kg de ouro no Aeroporto de Boa Vista, em Roraima, em 2019, movimentando aproximadamente R$ 80 milhões.

Cerca de 30 policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Boa Vista e em São Paulo. A investigação começou a partir da identificação de um suspeito que tentava embarcar com o ouro em Roraima com destino a Campinas.

De acordo com o inquérito policial, uma rede de exploração de ouro da Terra Indígena Yanomami que fazia lavagem de dinheiro foi identificada.

Uma joalheria de São Paulo que movimentou mais de R$ 50 milhões teria enviado valores ao suspeito de ser o responsável pelo ouro apreendido em 2019. Já um outro suspeito receberia salários que somam aproximadamente R$ 5 mil, e teria mais de R$ 15 milhões em movimentações financeiras.

Para movimentar parte do dinheiro utilizado na aquisição do ouro, o grupo usaria de uma empresa de comércio de frutos do mar localizada em Boa Vista-RR.