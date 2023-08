PF combate complexo esquema de lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul

Estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado os R$ 200 milhões em cinco anos

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e apoio da PMMS, deflagrou hoje (16) a Operação Collector com o objetivo de combater os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, originados do contrabando de cigarros na região do Cone Sul de Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas, nas cidades de Naviraí-MS, Caarapó-MS, Itaquiraí-MS e Mundo Novo-MS.

De acordo com a investigação, a organização criminosa estava envolvida no contrabando de cigarros e contratava um grupo criminoso especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.

O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo por dação em pagamento, como entrega de veículo e imóveis, outro grupo criminoso – este composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos. Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados.

Estima-se que a movimentação bancária do grupo criminoso tenha ultrapassado R$ 200 milhões em cinco anos.