PF apura desvio de recursos públicos destinados à saúde em Mato Grosso

A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou hoje (4) a Operação Iterum, visando desarticular quadrilha investigada pelo desvio de recursos públicos federais destinados à saúde do Município de Cuiabá-MT, com prejuízo aos cofres públicos estimados em R$ 13 milhões.

Os nove mandados de busca e apreensã expedidos pela 5ª Vara Federal-MT estão sendo cumpridos nas cidades de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT.

As diligências permitirão o aprofundamento da apuração dos fatos, que envolve a prática dos crimes de corrupção, lavagem de capitais e fraude ao caráter competitivo de licitação. Caso condenados, as penas imputadas, somadas, podem chegar a 30 anos de reclusão.

Durante as investigações, foram detectadas incongruências e graves irregularidades na execução de contrato de serviços de tecnologia, mantido pelo município entre os anos de 2017 e 2022 com empresa do ramo de informática. As análises realizadas com o apoio do órgão de controle não encontraram evidências da efetiva prestação dos serviços contratados, bem como de sua correlação com os respectivos pagamentos.