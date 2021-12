PF apura desvio de dinheiro público em hospitais do RJ

Cerca de 120 policiais federais cumprem quatro mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades do interior do estado de Barra do Piraí, Vassouras, Magé, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meriti, além da capital Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação batizada de “Skal”. O objetivo da ação é combater o desvio de recursos públicos federais na cidade de Barra do Piraí, região sul do Estado do Rio de Janeiro.

Cerca de 120 policiais federais cumprem quatro mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades do interior do estado de Barra do Piraí, Vassouras, Magé, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meriti, além da capital Rio de Janeiro.

A operação teve início em 2018 quando a PF e o Ministério Público Federal (MPF) receberam denúncias relacionadas a desvios de verbas públicas em obras dentro de hospitais de Barra do Piraí.

Conforme a PF, a ação encontrou evidências da participação de servidores do município no desvio de dinheiro de recursos da pasta de Saúde. A fraude se estabeleceu em convênios de hospitais privados com a prefeitura local.

Os alvos e suspeitos são servidores da secretaria de Saúde de Barra do Piraí, funcionários de hospitais privados conveniados com o poder público, além de empresas.

De acordo com as investigações, o valor dos repasses ultrapassam a marca de R$ 6 milhões. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa