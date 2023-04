PF apreende 420 kg de cocaína em caminhão-tanque

O motorista da carreta foi preso e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal apreendeu nessa segunda-feira (17), 420kg de droga transportada no interior de um caminhão-tanque.

Foi fiscalizada uma carreta-tanque, com placas do Mato Grosso Sul, que seguia no sentido São Paulo com destino final para Porto de Santos e seria enviada ao exterior. No interior de tonéis plásticos, escondidos em um dos tanques da carroceria, foram encontrados aproximadamente 420kg de cocaína.

A apreensão da droga, dos bens e demais documentos para a investigação, bem como a condução do preso, estão sob responsabilidade da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, onde estão sendo adotados os procedimentos de Polícia Judiciária.