Petrópolis volta a ter fortes chuvas, e Defesa Civil aciona sirenes

O informe foi emitido para as comunidades da região por SMS e por grupos de comunicação por aplicativo

Voltou a chover forte em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (17). Segundo a Defesa Civil municipal, foram registrados 60,5 mm de chuva em apenas uma hora. Na terça (15), dia do primeiro temporal que devastou a cidade e deixou ao menos 110 mortos, foram registrados 260 mm de chuva em seis horas.

Por conta do grande volume de chuva, o órgão emitiu alerta de mobilização para evacuação de moradores das áreas de risco do bairro Quitandinha. O informe foi emitido para as comunidades da região por SMS e por grupos de comunicação por aplicativo.

A orientação é que os moradores de áreas de risco, que não tenham a opção de acolhimento em área segura, se desloquem para os pontos de apoio que funcionam na região.

A previsão é que a chuva siga com intensidade moderada a forte pelas próximas horas.

A Defesa Civil também fechou as vias Washington Luiz e Coronel Veiga por conta de inundações. Agentes do órgão e da Polícia Rodoviária Federal atuam no local para a sinalização e orientação da população. A CPTrans também atua com interdições de trechos da Estrada da Saudade, Silva Jardim, Rua do Túnel, Rua Marques de Pará, Santos Dumont e lado par da Rua do Imperador.

Na tarde desta quinta, novo deslizamento foi registrado na rua Nova e a população teve que ser evacuada do local.

Equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros orientaram as pessoas a seguir para lugares seguros. Até o fim da tarde, não havia confirmação sobre vítimas desta ocorrência, ou informações sobre casas afetadas.

Mais cedo, a Defesa Civil acionou as 14 sirenes do primeiro distrito, para aviso de previsão de chuva forte. Os moradores das localidades da 24 de Maio, Ferroviários, Vila Felipe (Chácara Flora), Sargento Boening, São Sebastião (Adão Brand, Vital Brasil) e Siméria foram alertados.

Nesta quinta, três alertas de chuva forte já haviam sido realizados por SMS e aplicativos de mensagem.

Também há previsão de pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte, na sexta (18) e no sábado (19). Podem ocorrer raios e rajadas de vento forte.