Petrobras recebe selo da ONU por transparência em emissões de metano

A OGMP 2.0 é a iniciativa global coordenada pela ONU para a quantificação, reporte e gestão de emissões de metano

A Petrobras informou que recebeu o selo Gold Standard concedido pela iniciativa “Oil and Gas Methane Partnership” (OGMP 2.0) como reconhecimento ao seu plano de quantificação, reporte e gestão de emissões de metano, compatível com as melhores práticas da indústria.

A companhia recebeu a distinção no relatório do International Methane Emissions Observatory, divulgado no início deste mês, durante a Reunião Anual das Nações Unidas Sobre o Clima (COP28), que está acontecendo em Dubai.

“A obtenção do selo se deu graças a um trabalho estruturado da Petrobras, refletido em seu plano de implementação plurianual para o monitoramento das emissões de metano em suas operações”, declarou Maurício Tolmasquim, diretor de Transição Energética da petroleira. “Mas esse é só o início de uma trajetória de sucesso de redução das emissões de metano, suportada pelas ações do Programa Carbono Neutro da companhia.”

A OGMP 2.0 é a iniciativa global coordenada pela ONU para a quantificação, reporte e gestão de emissões de metano, com foco na mitigação das mudanças climáticas do setor de óleo e gás. A iniciativa reúne mais de 100 empresas do setor, com coordenação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

A Petrobras reduziu as suas emissões de metano no segmento de exploração e produção e no de gás natural em 60% em relação a 2015. A companhia adotou iniciativas como o monitoramento de passagem deste gás em válvulas, otimização de malha de controle, operação dos sistemas de recuperação de gás do flare, otimização do tratamento do óleo para redução de ventilação e monitoramento de emissões fugitivas.

As ações estão em consonância com os compromissos externos de redução de emissões divulgados no Plano Estratégico 2024-2028+ da companhia e com a iniciativa “Aiming for Zero Methane Emissions” da Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), da qual a Petrobras é signatária.

Estadão Conteúdo