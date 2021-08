Petrobras e Eneva descobrem indícios de gás nas bacias de Campos e Parnaíba

A Eneva informou no dia 9 de agosto que encontrou indícios de gás natural no poço terrestre 1-ENV-19-MA e no dia 19 no poço de terra 3-ENV-20-MA

A Petrobras e a Eneva informaram à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que encontraram fluidos de gás nas bacias de Campos e Parnaíba. No caso da estatal, foram notificados indícios de hidrocarbonetos no poço marítimo 1-BRSA-1380D-RJS no dia 12 de agosto. A Eneva informou no dia 9 de agosto que encontrou indícios de gás natural no poço terrestre 1-ENV-19-MA e no dia 19 no poço de terra 3-ENV-20-MA. Também há indícios de petróleo no poço 3-ENV-20-MA do bloco PN-T-48.

No seu relatório do segundo trimestre de 2021 a Eneva informou que as reservas de gás natural na Bacia do Parnaíba totalizaram 25,2 bilhões de metros cúbicos ao final de junho, uma alta de 6,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Estadão Conteúdo