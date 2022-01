Pesquisa do governo de São Paulo aponta que 84% dos pais querem filhos vacinados

O levantamento foi feito pelo Sistema Estadual de Análise de Dados, com 1.127 entrevistas por telefone em todas regiões do Estado

Pesquisa do governo de São Paulo divulgada nesta segunda-feira (10) aponta que 84% dos pais e mães do Estado vão aderir à campanha de vacinação dos filhos entre 5 e 11 anos contra covid-19. O levantamento foi feito pelo Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) na última quinta-feira, 6, com 1.127 entrevistas por telefone em todas regiões do Estado.

Entre os que pretendem vacinar os filhos, 87% residem na Grande São Paulo e 81% no interior. Segundo o Seade, diz o governo, a intenção de proteger as crianças contra a covid está diretamente ligada à percepção sobre a importância da vacinação. O levantamento aponta que 99% dos que consideram a campanha importante pretendem vacinar os filhos.

A pesquisa aponta que a intenção de vacinar os filhos é maior entre as mulheres (89%) do que entre os homens (76%). Pais e mães com esquema vacinal completo contra a covid-19 também são maioria – 91% dos que já tomaram a dose de reforço – entre os que pretendem levar os filhos aos postos de vacinação.

A adesão também é maior entre pais e mães com filhos matriculados na rede pública de ensino e atinge 91%, enquanto que o índice fica em 78% dos responsáveis por crianças matriculadas em escolas e creches particulares.

A imunização da faixa tem sido um dos temas mais criticados pelo governo federal, que tentou dificultar a vacinação de crianças ao considerar a exigência de uma prescrição médica. Contra o tema, o presidente Jair Bolsonaro (PL) já reiterou que não vai vacinar sua filha, Laura, de 11 anos, contra a doença.

Nesta semana, devem chegar as primeiras doses do imunizante da Pfizer para esse grupo etário.



Estadão conteúdo