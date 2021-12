Pesquisa aponta crescimento de aplicativos no Brasil

Os resultados sugerem que a pandemia impulsionou o aumento do tempo de uso dos usuários nos softwares, levando a um crescimento de 45%

A transformação digital cresceu durante pandemia, posicionando o Brasil como o país com a maior média de tempo gasto em aplicativos em 2021, conforme levantamento feito pela agência focada em análise do mercado mobile.

Segundo a empresa, os resultados sugerem que a pandemia de Covid-19 impulsionou o aumento do tempo de uso dos usuários nos softwares, levando a um crescimento de 45%. O estudo, divulgado pela revista Forbes, foi feito com base nos resultados do segundo trimestre de 2021. A média de tempo de uso pelos brasileiros é de 5.4 horas por dia, de acordo com os dados. O país é seguido pela Indonésia, com 5.3 horas, e Índia, com 4.9 horas. Diversos outros estudos apontam o crescimento do uso de aplicativos mobile pelos brasileiros. Exemplo disso é outra pesquisa, encomendada pela Digital Turbine, que aponta que 92% dos brasileiros fazem compras pelo celular. Destes, 30% aumentaram as compras online logo após o início da pandemia.

Outro estudo que posiciona os brasileiros como heavy users dos aplicativos foi feito pela AppsFlyer. Ele aponta que o marketing móvel surgiu nos últimos meses como uma opção viável para comprovar e impulsionar o sucesso das empresas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Com o crescimento de aplicativos no país, as plataformas de marketing estão procurando impulsionar usuários de qualidade, construir marcas e se comunicar com os usuários. ‘As compras dentro do aplicativo estão aumentando na América do Norte e na América Latina, à medida que os consumidores gastam mais online. O banco móvel e os pagamentos sem contato surgiram como tendências principais e estamos ansiosos para catalisar seu crescimento. Ambos estão no centro de nossa estratégia de negócios, pois nos esforçamos para nos tornar uma potência de publicidade para marcas’, afirmou Karam Malhotra, sócio e vice-presidente global do Grupo SHAREit, responsável pelo aplicativo homônimo classificado como o editor de mídia de crescimento mais rápido na América do Norte e o segundo na América Latina depois do TikTok, de acordo com a pesquisa da AppsFlyer.

O relatório da pesquisa da AppsFlyer incluiu 623 fontes de mídia para examinar 33 bilhões de instalações de aplicativos, 17.000 aplicativos e 55 bilhões de aberturas de aplicativos. Com uma grande demanda por aplicativos e um aumento no número de horas gastas no celular desde a pandemia, seja para estudar, trabalhar em casa ou apenas para se comunicar, o mercado de aplicativos móveis tem crescido vertiginosamente no país. ‘A pandemia acelerou o uso de smartphones e essa tendência continuará mesmo após o fim do período pandêmico’, finaliza o vice-presidente do Grupo SHAREit.

