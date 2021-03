Pelo Brasil, hidroxicloroquina encalha

O Ministério da Saúde tem cerca de 2,5 milhões de unidades de hidroxicloroquina encalhadas

Aposta do presidente Jair Bolsonaro contra a covid-19, milhões de comprimidos de hidroxicloroquina estão encalhados em armazém do Ministério da Saúde, além de hospitais e municípios em todo o País. O produto foi doado por Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e pela farmacêutica Sandoz. Embora não haja comprovação científica sobre a eficácia do medicamento, o presidente o tem recomendado como forma de enfrentar a pandemia.

Joinville, em Santa Catarina, recebeu, em setembro de 2020, o maior lote entregue pela gestão Eduardo Pazuello na Saúde: 160 mil comprimidos de hidroxicloroquina – de um total de cerca de 3 milhões de unidades estocadas. Mais de cinco meses depois, apenas 1,26 mil comprimidos foram usados (menos de 0,8% do total) e a prefeitura quer devolver o que resta.

O Ministério da Saúde tem cerca de 2,5 milhões de unidades de hidroxicloroquina encalhadas. Encurralado por investigações sobre omissão na pandemia e pressão por recomendar tratamento ineficaz, Pazuello tem dito que jamais recomendou esses medicamentos. Como revelou o Estadão, esta versão chegou a ser apresentada pelo ministro à Polícia Federal, em depoimento dentro de inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em resposta via Lei de Acesso à Informação, porém, a Saúde reconhece que o uso da hidroxicloroquina tornou-se prioridade ao tratamento da covid-19 a partir do segundo semestre de 2020. Antes, o governo apostou na cloroquina, antimalárico de composição similar.

A diferença entre um produto e outro é que enquanto a hidroxicloroquina disponível no País foi doada, no caso da cloroquina o governo turbinou a produção própria, por meio do laboratório do Exército.

O Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre (RS), vinculado ao ministério, usou 1,2 mil comprimidos em 4 meses. Tem ainda cerca de 18,3 mil e o diretor do grupo, Cláudio Oliveira, também planeja devolver todo o estoque ao governo federal.

A segunda cidade que mais ganhou a hidroxicloroquina é Lages, também em Santa Catarina. O município recebeu 63 mil comprimidos, em setembro, e 57 mil unidades continuam encalhadas Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 20 municípios e hospitais receberam doação de hidroxicloroquina, mas poucos levaram mais de 10 mil unidades.

Diferentemente de outras cidades, a também catarinense Pinhalzinho (SC) informou que já usou todos os 3 mil comprimidos doados e pediu novo lote a Pazuello. Outras prefeituras não responderam aos questionamentos da reportagem.

