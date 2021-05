No celular do jovem foi encontrado indícios de participação em grupos que planejavam massacres em outros colégios da cidade

Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Civil de Goiás conseguiu identificar e apreender nesta um adolescente de 16 anos que planejava um ataque em uma escola de Goiânia. A ação foi uma parceria entre a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adoelscente (DPCA) e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), da Homeland Security Investigations da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, através do Laboratório de Operações Cibernéticas..

No celular do jovem foi encontrado indícios de participação em grupos que planejavam massacres em outros colégios da cidade, além de mensagens em apoio a doutrina nazista. Também foram encontradas anotações e desenhos de imagens de cunho violento e enaltecendo o nazismo.









O adolescente, após realização de um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). As investigações seguem na DPCA para identificação de possíveis outros autores de crimes de racismo e terrorismo.

Brasília

Há menos de uma semana a Polícia Civil do Distrito Federal, também em parceria com a Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, interceptou outra adolescente suspeita de planejar um massacre em uma escola dos Recanto das Emas. O ataque aconteceria quando as aulas presenciais voltassem.