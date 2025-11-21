Menu
Brasil
Pastor é preso no Rio sob suspeita de estuprar enteadas gêmeas durante dez anos

Suspeito é detido em Guaratiba após investigação apontar ataques sistemáticos contra enteadas e parentes

Redação Jornal de Brasília

21/11/2025 18h27

dsc 8673

Foto: Polícia Civil

FOLHAPRESS

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (20) um pastor sob suspeita de estuprar duas enteadas ao longo de uma década.

O nome do suspeito não foi divulgado e a polícia não informou se ele constituiu defesa.

As vítimas, gêmeas de 15 anos, afirmaram ter sido abusadas desde a infância. Segundo a polícia, uma delas contou à mãe que os ataques ocorriam quando a mulher não estava em casa. A mãe, então, fez a denúncia.

A ação foi conduzida pela Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, que encontrou o suspeito em Guaratiba, na zona oeste.

Os agentes apuraram que o homem era investigado em dois outros episódios de suspeita de violência sexual, contra a própria neta e contra a sobrinha de uma ex-companheira.

O pastor foi levado para a unidade policial e passará por audiência de custódia.

