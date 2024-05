Passarela flutuante é instalada entre Arroio do Meio e Lajeado no RS

MARIANA ZANCANELLI (FOLHAPRESS)



Uma passarela flutuante que liga as cidades de Arroio do Meio e Lajeado foi liberada nesta quarta-feira (15). Os municípios, que ficam no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, estavam isolados após a queda das pontes principais.



A ponte funcionará 24h por dia. O Exército deve permanecer na região o tempo todo para distribuir coletes salva-vidas e orientar e população. Os militares terminaram de instalar a passarela na terça-feira (14).



A estrutura tem 80 metros de extensão e permite a passagem de 45 pessoas por minuto. Até então, a travessia era feita com barcos de voluntários ou botes do Exército.



As duas pontes que ligavam as cidades foram destruídas. A Ponte de Ferro e a ponte que ficava na estrada RS-130 caíram após as chuvas das últimas semanas. Ambas passavam sobre do Rio Forqueta, onde está a nova passarela.



Arroio do Meio e municípios próximos estão em situação crítica. “Os municípios estão impossibilitados de transportar pessoas para os hospitais, assim como a produção de grãos, suínos, aves, leite e o abastecimento de medicamentos e alimentos”, publicou a Prefeitura de Arroio do Meio.