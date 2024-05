Passageiros aguardaram 24 h para embarcar de SP ao RS devido à neblina

HERCULANO BARRETO FILHO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Passageiros ficaram 24 horas sem embarcar de São Paulo ao Rio Grande do Sul devido à neblina.



Cerca de 50 passageiros aguardaram desde ontem para viajar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Caxias do Sul (RS). Com o cancelamento dos voos na quinta-feira (16), eles tiveram passagens remarcadas para manhã desta sexta-feira (17), mas precisaram aguardar por mais cinco horas.



Avião chegou a decolar na manhã de desta sexta-feira, mas precisou retornar porque não havia condições para pouso. A neblina tomou a Serra gaúcha e fechou o aeroporto.



O embarque só foi liberado às 13h15 desta sexta. Avião deve decolar por volta das 14 horas, e a previsão é que o pouso em Caxias do Sul seja às 15h30.



Ansiedade e tristeza. Entre os passageiros, estava o autônomo Cezar Augusto Silva, 47, que passou a noite em São Paulo após o voo ser cancelado ontem.



“A sensação é de ansiedade e tristeza por não poder estar logo com a família nesse momento de dificuldade devido às chuvas”, disse.



“Tenho criança pequena em casa. Então, fico nessa angústia para poder voltar para casa e estar com a minha família”, disse Jonathan Juliano Antollini, 36, executivo.



Passageiros trocaram destino. Algumas pessoas não quiseram esperar e optaram por trocar a passagem, viajando até Florianópolis. “Não quero ficar mais um dia esperando”, disse o publicitário Cristiano Brum, 39.



“O pior é essa indefinição, sem saber quando vou viajar”, disse o caminhoneiro Vitor Roberto Pavanelli, 66. Ele precisa chegar a São Marcos, a 30 km de Caxias, para pegar um caminhão que vai transportar maquinário até Belém.