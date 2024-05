Água continua a baixar e Guaíba registra menor nível desde segunda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O nível do Guaiba, em Porto Alegre, atingiu 4,69 metros às 10h15 desta sexta-feira (17). É a menor marca desde segunda-feira (13).



Porto Alegre reabre comporta para escoar água na tarde desta sexta. “Com o nível do Guaíba 40 cm mais baixo do que o volume acumulado no Centro, a operação irá facilitar o escoamento”, explicou a prefeitura.



Outros pontos podem ser abertos no fim de semana. Expectativa é de que a água baixe expressivamente nos próximos dias.



Nível do Guaiba em tendência de queda. Na segunda (13), o Guaiba começou o dia com 4,64 metros e terminou com mais de 5 metros de altura. A água só começou a baixar expressivamente na quinta (16).



Guaíba ainda está 2 metros acima da cota de inundação. A referência, de 3 metros, é usada para indicar quando há risco de danos aos municípios.



As ruas de Porto Alegre ainda ficarão alagadas por semanas. “Em junho, a perspectiva é que algumas áreas da cidade ainda tenham água acumulada, embora se preveja uma situação muitíssimo melhor do que hoje”, informou o MetSul.



POR QUE O GUAÍBA DEMORA A BAIXAR



Basicamente, a vazão, o vento e as chuvas são os fatores responsáveis pela estabilização do Guaíba. O relevo é outro fator explica por que o nível do Guaíba não desce rapidamente: região fica em uma área plana, entre rios e morros.



Características da bacia hidrográfica também colaboram. O Guaíba escoa para o mar através da Lagoa dos Patos. No entanto, a vazão a caminho do mar já é naturalmente lenta devido ao desnível ser pequeno. Além disso, o final da lagoa tem uma passagem estreita e, quando a maré está alta, as águas encontram mais dificuldades para desembocar no oceano.