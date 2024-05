Passageiras são presas com 9,4 kg de drogas sob as roupas no Aeroporto Internacional de Fortaleza

Três passageiras cearenses foram presas pela Polícia Federal do Ceará, no início da tarde desta quinta-feira (08/05). A prisão ocorreu após elas serem flagradas transportando 9,4 quilogramas de maconha em um voo nacional que partiu de Manaus.

O flagrante ocorreu durante uma rotina de fiscalização realizada no Aeroporto Internacional de Fortaleza. De acordo com a polícia, a droga estava oculta nos corpos das suspeitas, na região das pernas e sob suas roupas, o que evidencia a tentativa de tráfico de drogas. Após a abordagem, as suspeitas foram detidas pelos policiais federais.

As três mulheres foram indiciadas por tráfico interestadual de drogas com penas previstas de até 25 anos de prisão e estão à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para apurar se há envolvimento de outras pessoas no crime.