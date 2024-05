PMDF apreende menor por conduta ilegal no Cruzeiro Novo

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conteve uma tentativa de roubo na região do Cruzeiro Novo. Por volta das 12h55, uma vítima relatou aos policiais que havia sido alvo de uma tentativa de roubo enquanto transitava pela Passarela do Cruzeiro Novo.

Com base nas informações fornecidas pela vítima e em um patrulhamento minucioso na área, os policiais conseguiram localizar e apreender o menor de 16 anos envolvido na tentativa de roubo.

O jovem foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) para os procedimentos legais cabíveis.