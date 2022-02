Parentes de presos reivindicam melhorias no sistema carcerário em SP

No ato, os manifestantes pediram o fim da superlotação de penitenciárias e melhores condições de saúde, alimentação e higiene aos encarcerados

Parentes de presos realizaram nesta quinta-feira (3) um protesto no Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo, para reivindicar melhorias no sistema penitenciário paulista.

O local onde se deu o protesto no passado abrigou o Carandiru, onde 111 detentos foram mortos pela Polícia Militar, após uma rebelião, em 1992.

“Precisamos quebrar a opressão do sistema penitenciário, as arbitrariedades, sermos atendidos em nossas reivindicações”, discursou em um carro de som Maria Rubia, ativista pelo bem-estar de encarcerados e uma das idealizadores da manifestação.

“Se o povo do cárcere, seus parentes, soubesse o gigante que somos, nosso grito ia repercutir não só nacionalmente mas também internacionalmente. Vocês vão ver, aqui tem uma profeta, vão ver depois outros estados divulgando o ato de hoje [quinta]”, acrescentou ela.

Houve ato semelhante ao da zona norte paulistana na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), também neste quinta.

As palavras da ativista foram ouvidas por manifestantes empunhando faixas e cartazes denunciando “arbitrariedades do sistema carcerário” e às “torturas físicas e psicológicas” sofridas por presos.

O rapper Mano Brown gravou um vídeo chamando as pessoas para o evento. O registro foi compartilhado nas redes sociais. Após informar o local e dia do ato, o vocalista do grupo Racionais MCs destacou que o tema “é polêmico e delicado”.

“Mas a lei prevê isso [prisão] e eles já estão sendo punidos, cumprindo suas penas. Então, as famílias [deles] estão com medo e precisam deste apoio e estou aqui para passar essa informação. Vai ser um evento pacífico, ordeiro e organizado”, afirmou o rapper.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) afirmou estar “permanentemente aberta ao diálogo” para aprimorar o sistema carcerário e a “ressocialização de todos os presos”. A pasta acrescentou prezar “pela garantia de condições” estruturais para os encarcerados.

“O tratamento aos custodiados no sistema penitenciário é pautado pelo respeito à dignidade da pessoa humana e pelo cumprimento da legislação de execução penal. Os presídios paulistas recebem constantemente inspeções de inúmeros órgãos e entidades e todas as denúncias recebidas são apuradas dentro dos critérios legais”, afirmou a SAP em nota.