Para salvar a Amazônia, chef troca carne bovina pela de jacaré no boliviano Gustu

Contra a expansão de terras agropecuárias, que têm devastado a região, a chef decidiu não incluir carne bovina em seus menus

“A Amazônia está queimando e nossas escolhas alimentares têm parte nisso”, declarou a chef Marsia Taha durante o Meet the Chef, promovido pelo 50 Best no esquenta da cerimônia de premiação, que revelou os 50 melhores restaurantes da América Latina, na última terça-feira (28), no Rio de Janeiro Seu Gustu, situado em La Paz, é o 23º da lista.

Contra a expansão de terras agropecuárias, que têm devastado a região, a chef decidiu não incluir carne bovina em seus menus. “É a nossa pequena contribuição para a sustentabilidade”, pondera. “Existem opções de carnes mais sustentáveis, além de lugares onde se pode comer um bom bife. O Gustu não é um local para isso”, complementa.

Assim como faz com a carne de jacaré, Marsia dá luz a outros ingredientes bolivianos garimpados – principalmente na Amazônia e nos Andes – por meio de seu projeto de pesquisa batizado de Sabores Silvestres.

A iniciativa, na ativa desde 2018, além de oferecer novos aromas, sabores e texturas aos clientes do restaurante, e valorizar os pequenos produtores, contribui para a salvaguarda da herança gastronômica boliviana.

Estadão Conteúdo